“Rasti shumë i rëndë, uroj që organet e drejtësisë sa më shpejtë ta bëjnë zbardhjen”, flet vëllai i Gjyljeta Ukellës Shpat Ukella, vëllai i gruas që u vra dje në Pejë, ka folur sot para gazetarëve në lidhje me rastin tragjik. Ai tha se për ta rasti është shumë i rëndë. “Falënderoj Zotin për krejt këta njerëz që kanë ardhë me na nderu dhe me na respektu në këto ditë të vështira për neve. Për…