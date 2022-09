Rasti i Oliver Ivanoviqit: Dëshmitari i mbrojtur thotë se po kërcënohet me jetë ai dhe familja e tij Pa praninë e medieve të premten ka vazhduar seanca në rastin e vrasjes së politikanit serb Oliver Ivanoviq. Dëshmitari i mbrojtur ka dhënë dëshminë e tij lidhur me rastin e vrasjes së politikanit serb në Mitrovicë, Oliver Ivanoviq, i cili për të disatën herë më radhë kishte refuzuar të dëshmonte për këtë rast me arsyetimin…