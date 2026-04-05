Raportohet se 15 anije kaluan nëpër Ngushticën e Hormuzit në 24 orët e fundit

Bota

05/04/2026 23:55

Agjencia iraniane e lajmeve Fars thotë se në 24 orët e fundit, 15 anije kanë kaluar nëpër Ngushticën e Hormuzit, siç raportohet “me leje nga Irani”.

Thuhet se qarkullimi është ende 90 për qind më i ulët se para fillimit të luftës, raporton BBC.

Disa zyrtarë iranianë, përfshirë Ministrin e Jashtëm Abbas Araghchi, kanë thënë vazhdimisht se korridori jetësor i transportit detar nuk është i mbyllur plotësisht, por vetëm për “vendet armike”.

Ndërkohë, zyrtarët dhe ligjvënësit iranianë kanë ngritur gjithashtu mundësinë e vendosjes së tarifave të tranzitit ose taksave për anijet që përdorin ngushticën.

Më herët, një ndihmës në Zyrën e Presidentit të Iranit tha se Ngushtica e Hormuzit “do të rihapet” kur “një pjesë e tarifave të tranzitit të përdoret për të kompensuar të gjitha dëmet e shkaktuara nga lufta”.

Artikuj të ngjashëm

April 5, 2026

Tragjedi në Gjermani: Rrëzohet pema gjatë aktivitetit të Pashkëve, tre të...

April 5, 2026

A do t’i kthejë Gjermania rreth 800 mijë refugjatë sirianë –...

Lajme të fundit

​Parashikimi i motit për javën e ardhshme

Tragjedi në Gjermani: Rrëzohet pema gjatë aktivitetit të...

Çështja e Presidentit, Kurti dhe Abdixhiku takohen nesër

Sami Lushtaku publikon pamje menjëherë pas masakrës së...