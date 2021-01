Ramos dhe Reali nuk arrijnë marrëveshje për rinovim, United përgatit kontratën dyvjeçare për spanjollin

Kapiteni kërkon rinovim për dy vite me pagë të rritur, derisa të “Los Blancos”, kjo ofertë shihet si e papranueshme, përcjellë lajmi.net.

Reali i ka ofruar rinovim për një vit me pagë të njëjtë ose për dy vite me 10 për qind zbritje, ndërsa Ramos i ka refuzuar të dy.

Nga kjo situatë është duke përfituar Manchester Unitedi që ka shprehur interesim për qendërmbrojtësin dhe tashmë kanë përgatitur ofertën e parë.

Sipas ekspertit të merkatos, Di Marzio, “Djajtë e Kuq” do t’i ofrojnë kontratë dyvjeçare me çdo pagë që e do lojtari./Lajmi.net/