Ramiz Kelmendi: Me liberalizimin do të ketë ikje të punëtorëve e ulje të konsumit Biznesmeni Ramiz Kelmendi ngre alarmin se me liberalizimin e vizave nga ky muaj shumë qytetarë do të ikin nga vendi dhe pretendimet e tij janë që do të krijohet një vakum në shoqërinë tonë. Kelmendi përmend dy çështje elementare që do të kenë impakt nga liberalizimi i vizave. Ai përmend se do të ketë ulje…