Ramabaja insiston se Balje e ka takuar Radojiçiqin, i reagon pasi u padit: Në gjykatë ofroj informacione dhe burimin Sadri Ramabaja, i është përgjigjur deputetes Duda Balje, pasi që kjo e paditi atë për shpifje, duke thënë se ai i qëndron deklaratës së tij dhe se me Baljen do të përballen në Gjykatë. Ai ka deklaruar edhe se, gjykatës do t’i ripohoj deklaratën e tij, dhe se, do t’i ofrojë edhe informacione shtesë. Postimi:…