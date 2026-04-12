Rama: Të gjitha ndërtimet pa leje do të rrënohen

12/04/2026 16:43

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama, ka paralajmëruar se të gjitha ndërtimet pa leje do të rrënohen.

Ai ka ftuar qytetarët që të shfrytëzojnë mundësinë për të demoluar vetë këto ndërtime dhe për të tërhequr materialet, duke shmangur pasoja të mëtejshme.

Rama theksoi se Inspeksioni i Komunës ka vendosur një afat paralajmërues për të gjithë ata që kanë ndërtuar pa leje, me qëllim që qyteti të bëhet më i rregullt dhe më i sigurt për të gjithë.

Artikuj të ngjashëm

April 12, 2026

Publikohet identiteti i 48-vjeçarit që humbi jetën pasi ra nga lartësia...

April 12, 2026

Muharremi i quan “pallavra” deklarimet e Kurtit për rritje ekonomike në...

April 12, 2026

Kurti nga Londra flet për rritje ekonomike “mesatarisht 5%” e kabinet...

April 12, 2026

Trump: Dërguam dy shkatërrues amerikanë drejt e në mes të Ngushticës...

April 12, 2026

Trump thotë se SHBA-të do të bllokojnë Ngushticën e Hormuzit

April 12, 2026

Pjesëmarrje rekord në Hungari, Orban: Këto nuk janë zgjedhjet e mia...

Lajme të fundit

Publikohet identiteti i 48-vjeçarit që humbi jetën pasi...

Muharremi i quan “pallavra” deklarimet e Kurtit për...

Kurti nga Londra flet për rritje ekonomike “mesatarisht...

E jashtëzakonshme, Muriqi shënon golin e dytë të...