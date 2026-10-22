Rama publikon fotografinë familjare nga Samiti i Berlinit, Kurti dhe Mickoski mungojnë në të
Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, e ka publikuar në profilin e tij në ‘facebook’ fotografinë familjare nga Samiti i Berlinit që është mbajtur në Shën Stefan të Malit të Zi. Megjithatë në këtë fotografi nuk shihet kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, e as ai i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski. Rama shihet afër kancelarit gjerman,…
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Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, e ka publikuar në profilin e tij në ‘facebook’ fotografinë familjare nga Samiti i Berlinit që është mbajtur në Shën Stefan të Malit të Zi.
Megjithatë në këtë fotografi nuk shihet kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, e as ai i Maqedonisë së Veriut, Hristijan Mickoski.
Rama shihet afër kancelarit gjerman, Friedrich Merz dhe komisioneres së BE-së, Marta Kos.