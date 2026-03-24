Rama paralajmëron qytetarët: Mos hedhni mbeturina ndërtimore dhe vëllimore, ndëshkoheni
Lajme
Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka paralajmëruar qytetarët se hedhja e mbeturinave ndërtimore dhe vëllimore në kryeqytet është e ndaluar.
Ai ka thënë se inspeksioni Komunal dhe Policia e Kryeqytetit janë të angazhuar me të gjitha kapacitetet për të luftuar hedhjen ilegale të mbeturinave në hapësirat publike.
“Masat ndëshkuese për shkelësit përfshijnë:
gjoba
konfiskim të automjeteve që përdoren për transportimin dhe hedhjen ilegale të mbeturinave”, ka shkruar Rama.
Ai ka thënë se bashkëpunimi i qytetarëve është shumë i rëndësishëm.
“Nëse shihni qytetarë ose biznese që hedhin materiale ndërtimore, sanitari, mobilje, goma, xhama apo çfarëdo mbeturinash të natyrës vëllimore dhe ndërtimore në Kryeqytet, ju lutemi ta lajmëroni Policinë ose Inspekcionin e Komunës në 038 220985”, ka thënë ai mes tjerash. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: