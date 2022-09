Rama: Me Kurtin kemi komunikim të embël, miqësor e vëllazëror Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama deklaroi sot se me kryeministrin e Kosovës, Albin Kurti janë absolutisht në një mendje që Serbia jo vetëm duhet ta njohë Kosovën, por edhe duhet t’i kërkojë falje. Në një intervistë televizive nga Nju Jorku, Rama foli për marrëdhëniet me kryeministrin e Kosovës, ndërsa shtoi se “me Kurtin nuk jemi…