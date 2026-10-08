Rama kërkon nga Supremja prioritet për rastin e NPB-së: 350 familje kanë mbetur pa paga

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka kërkuar nga Gjykata Supreme që ta shqyrtojë me prioritet rastin e Ndërmarrjes Publike Banesore (NPB), duke thënë se në këtë çështje janë të prekura rreth 350 familje. Rama, përmes një postimi në Facebook, ka bërë të ditur se ka vizituar NPB-në dhe është takuar me menaxhmentin për të diskutuar…

Lajme

08/10/2026 10:11

Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka kërkuar nga Gjykata Supreme që ta shqyrtojë me prioritet rastin e Ndërmarrjes Publike Banesore (NPB), duke thënë se në këtë çështje janë të prekura rreth 350 familje.

Rama, përmes një postimi në Facebook, ka bërë të ditur se ka vizituar NPB-në dhe është takuar me menaxhmentin për të diskutuar për pagat e punëtorëve, të cilat, sipas tij, janë cenuar si pasojë e një vendimi që e konsideron të paligjshëm.

“Këtë çështje e kam adresuar në gjykatë që nga fillimi i qeverisjes tonë, sepse kam parë se vendimi dhe procesi janë të paligjshëm dhe e rrezikojnë ndërmarrjen, siç edhe ndodhi”, ka shkruar Rama.

Ai ka thënë se gjatë mandatit të tij ka insistuar që gjykatat ta mbrojnë pronën publike, ndërsa tani ka kërkuar që rasti të trajtohet me prioritet.

“Prandaj, kërkoj nga Gjykata Supreme që ta shqyrtojë këtë çështje me prioritet, sepse 350 familje kanë mbetur pa paga dhe po dëmtohen nga një proces i nisur në qeverisjen e kaluar”, ka deklaruar ai.

Rama ka theksuar se Komuna e Prishtinës, sipas tij, nuk e ka krijuar problemin, por ka vepruar për ta ndalur atë.

“Ne nuk e kemi krijuar këtë problem. Kemi vepruar për ta ndalur. Tani kërkojmë vendim, mbrojtje të ndërmarrjes dhe llogaridhënie”, ka shkruar Rama. /Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 8, 2026

Shiroka Pula nis detyrën me homazhe në Prekaz, te varri i...

October 8, 2026

Pas natës së vështirë në Trepçë, Rizvanolli: Të gjithë minatorët janë...

October 8, 2026

Kurti s’flet për kritikat e ndërkombëtarëve për Ligjin për Specialen, njofton...

October 8, 2026

ASHAK dhe Fakulteti Ekonomik hapin konferencën ndërkombëtare për transformimin digjital dhe...

October 8, 2026

Pas 22 vitesh armiqësi dhe dhjetëra viktimash, dy klanet rivale të...

October 7, 2026

Irani paralajmëron bllokimin e disa rrugëve në Ngushticën e Hormuzit: Do...

Lajme të fundit

Shiroka Pula nis detyrën me homazhe në Prekaz,...

Pas natës së vështirë në Trepçë, Rizvanolli: Të...

Kurti s’flet për kritikat e ndërkombëtarëve për Ligjin...

ASHAK dhe Fakulteti Ekonomik hapin konferencën ndërkombëtare për...