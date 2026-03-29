Rama: Ka filluar mbushja e gropës nga shembja e rrugës, qytetarët ta evitojnë këtë zonë
Kryetari i Komunës së Prishtinës, Përparim Rama ka njoftuar në lidhje me situatën pas shembjes së rrugës në kryeqytet.
Ai ka thënë se ka filluar mbushja e gropës në rrugën “Don Shtjefen Kurti”.
“Ekipet e Kryeqytetit kanë filluar mbushjen e gropës në rrugën “Don Shtjefen Kurti”. Lusim qytetarët që të evitojnë lëvizjen në këtë zonë deri në stabilizimin e plotë të situatës”, ka shkruar Rama. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: