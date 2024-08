Rafuna: Qeveria para se me rrit pagën është dashur të flas me sektorin publiko-privat, askush nuk ka marr pagë 250 euro Qeveria e Kosovës gjatë ditës së sotme ka marr vendim për rritjen e pagës minimale në 350 euro bruto. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, i tha lajmi.net se rritja e pagës minimale është dashur të bëhet duke diskutuar me sektorin publiko-privat. Madje sipas Rafunës sektori privat kish qenë i mendimit me qenë…