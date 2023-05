Rafael Leao nuk luan sonte ndaj Interit, por firmos kontratë të re me AC Milan Rafael Leao duket se ka vazhduar kontratën me AC Milan deri në vitin 2028. Ashtu siç raporton “Gazzetta dello Sport”, anësori i Kombëtares së Portugalisë ka arritur marrëveshje me “Kuqezinjtë” edhe për një kontratë të re, shkruan Lajmi.net Raportohet se marrëveshja e re ia bën pagën vjetore lojtarit portugez 7 milionë euro, plus 2 milionë…