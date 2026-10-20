Qytetari gjen armë në shtëpinë e babait të ndjerë, rasti raportohet në polici
Policia e Kosovës ka raportuar se një mashkull ka deklaruar se në shtëpinë e tyre, pronë e babit të tij- tani i ndjerë, ka gjetur dy armë pistoleta me 14 copë fishekë. Mbi rastin është njoftuar prokurori dhe rasti po vazhdon të hetohet. Rasti u raportua në fshatin Korishtë të Novobërdës./Lajmi.net/
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Policia e Kosovës ka raportuar se një mashkull ka deklaruar se në shtëpinë e tyre, pronë e babit të tij- tani i ndjerë, ka gjetur dy armë pistoleta me 14 copë fishekë.
Mbi rastin është njoftuar prokurori dhe rasti po vazhdon të hetohet.
Rasti u raportua në fshatin Korishtë të Novobërdës./Lajmi.net/