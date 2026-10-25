Qytetarë serbë nga Zubin Potoku nisen me autobusë drejt Serbisë për të votuar

Autobusë me qytetarë serbë të komunës së  Zubin Potokut janë nisur drejt Ribariqit, fshat në Komunën e Tutinit në Republikën e Serbisë, për të votuar në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që po mbahen sot në Serbi. Autobusi i parë me qytetarë serbë nga Zubin Potoku është nisur drejt Ribariqit, ndërsa udhëtimi i tyre po bëhet në…

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25/10/2026 08:16

Autobusë me qytetarë serbë të komunës së  Zubin Potokut janë nisur drejt Ribariqit, fshat në Komunën e Tutinit në Republikën e Serbisë, për të votuar në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që po mbahen sot në Serbi.

Autobusi i parë me qytetarë serbë nga Zubin Potoku është nisur drejt Ribariqit, ndërsa udhëtimi i tyre po bëhet në mënyrë të organizuar.

Në Serbi, vendvotimet janë hapur në orën 07:00 dhe do të qëndrojnë të hapura deri në orën 20:00.

Për 250 ulëse në Kuvendin e Serbisë garojnë 18 lista zgjedhore me gjithsej 2 mijë e 418 kandidatë për deputetë.

Ndërkaq, për qytetarët serbë të Kosovës me të drejtë vote atje janë në dispozicion 60 vendvotime të vendosura në Vranjë, Rashkë, Kurshumli dhe Tutin.

Kosova nuk e lejon organizimin e vendvotimeve për zgjedhjet parlamentare të Serbisë që nga viti 2023.

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