Qytetarë serbë nga Zubin Potoku nisen me autobusë drejt Serbisë për të votuar
Autobusë me qytetarë serbë të komunës së Zubin Potokut janë nisur drejt Ribariqit, fshat në Komunën e Tutinit në Republikën e Serbisë, për të votuar në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që po mbahen sot në Serbi. Autobusi i parë me qytetarë serbë nga Zubin Potoku është nisur drejt Ribariqit, ndërsa udhëtimi i tyre po bëhet në…
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Autobusë me qytetarë serbë të komunës së Zubin Potokut janë nisur drejt Ribariqit, fshat në Komunën e Tutinit në Republikën e Serbisë, për të votuar në zgjedhjet e parakohshme parlamentare që po mbahen sot në Serbi.
Autobusi i parë me qytetarë serbë nga Zubin Potoku është nisur drejt Ribariqit, ndërsa udhëtimi i tyre po bëhet në mënyrë të organizuar.
Në Serbi, vendvotimet janë hapur në orën 07:00 dhe do të qëndrojnë të hapura deri në orën 20:00.
Për 250 ulëse në Kuvendin e Serbisë garojnë 18 lista zgjedhore me gjithsej 2 mijë e 418 kandidatë për deputetë.
Ndërkaq, për qytetarët serbë të Kosovës me të drejtë vote atje janë në dispozicion 60 vendvotime të vendosura në Vranjë, Rashkë, Kurshumli dhe Tutin.
Kosova nuk e lejon organizimin e vendvotimeve për zgjedhjet parlamentare të Serbisë që nga viti 2023.