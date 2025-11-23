Qorrolli: Qeveria në detyrë nuk pati vullnet të votonte buxhetin

Eksperti i ekonomisë Adem Qorrolli ka folur për deklaratat akuzuese mes Komunës së Prishtinës dhe ministrit në largim të Financave, Hekuran Muratit, për çështjen e bllokimit të buxhetit. Në emisionin “Info Magazine” në Klan Kosova, ai ka thënë se çështja e buxhetit do të duhej të ishte zgjidhur muaj më parë. Sipas tij, nuk pati…

Lajme

23/11/2025 18:28

Eksperti i ekonomisë Adem Qorrolli ka folur për deklaratat akuzuese mes Komunës së Prishtinës dhe ministrit në largim të Financave, Hekuran Muratit, për çështjen e bllokimit të buxhetit.

Në emisionin “Info Magazine” në Klan Kosova, ai ka thënë se çështja e buxhetit do të duhej të ishte zgjidhur muaj më parë.

Sipas tij, nuk pati interesim nga Qeveria në detyrë që ta zgjidhte këtë problematikë.

“Por realisht e vetmja luftë që u ka mbetur institucioneve shtetërore është që tashmë buxhetet komunale kanë dalë në sipërfaqe; jo vetëm Komuna e Prishtinës, por edhe komunat e tjera kanë probleme. Sepse proklamimet buxhetore nuk bëhen në orën 04:00 ose 05:00 dhe të arsyetohesh që deri të hënën nuk ka buxhet”.

“Përderisa Komunës së Prishtinës i është dashur t’i rilokohet buxheti që nga 1 tetori, përderisa nuk është votuar, unë për herë të parë do ta përkrah komentimin e kryeministrit në detyrë, i cili ka thënë ‘nëse formohet Kuvendi atëherë unë jam fajtor’, sepse i takon qeverisë. Përderisa kemi pasur qeveri në detyrë dhe është formuar Kuvendi, shihet se nuk ka pasur disponim nga ata”, ka thënë Qorrolli.

Lajme të fundit

FC Prishtina 01 kërkon historinë ndaj FC Riga në Ligën e Kampionëve

Benita Zena: Të gjitha femrat kanë dëshirë të bëjnë ndërhyrje estetike

Komuna e Prishtinës pa buxhet, Murati e Abdixhiku debatojnë mes vete

Halimi, Kurtit e Muratit: Kthejuni arsyes shtetërore, buxheti...