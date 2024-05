Qeveria u mundëson qytetarëve serb të Kosovës, konvertimin e patentë shoferëve nga institucionet ilegale serbe në ato të Kosovës

Përmes një postimi në “X”, Kurti ka thënë se qytetarët serb në Kosovë do të mund të konvertojnë patentë shoferët e marrë nga institucionet ilegale serbe në institucionet e Republikës së Kosovës.

“Qeveria jonë ka nxjerrë një vendim që mundëson konvertimin e patentë shoferëve të lëshuar nga institucionet ilegale serbe në Kosovë në ato të lëshuara nga institucionet e Republikës së Kosovës. Procesi është i thjeshtë dhe i drejtpërdrejtë, duke nxitur kohezionin në jetën e përditshme”, ka shkruar Kurti.

Postimi i plotë:

Our government has issued a decision that enables the conversion of driving licenses issued by illegal Serbian institutions in Kosova to those issued by the institutions of the Republic of Kosova. The process is simple and straightforward, fostering cohesion in everyday life. pic.twitter.com/6ck2HMQ9Hs

— Albin Kurti (@albinkurti) May 7, 2024