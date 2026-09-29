Qeveria nuk e dërgoi ligjin për Specialen në Kuvend, PDK-ja mblidhet nesër

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Blerta Deliu-Kodra, ka bërë të ditur se Qeveria e Kosovës ka proceduar sot në Kuvend 11 projektligje, por në mesin e tyre nuk figuron Projektligji për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara. Si reagim i menjëhershëm ndaj këtij veprimi të ekzekutivit, Deliu-Kodra njoftoi se Partia Demokratike e…

Lajme

29/09/2026 19:57

Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës (PDK), Blerta Deliu-Kodra, ka bërë të ditur se Qeveria e Kosovës ka proceduar sot në Kuvend 11 projektligje, por në mesin e tyre nuk figuron Projektligji për ndryshimin e Ligjit për Dhomat e Specializuara.

Si reagim i menjëhershëm ndaj këtij veprimi të ekzekutivit, Deliu-Kodra njoftoi se Partia Demokratike e Kosovës do të zhvillojë një mbledhje urgjente nesër në orët e hershme të mëngjesit.

“Pas kësaj informate që kemi marrë, Partia Demokratike e Kosovës do të mblidhet nesër në mëngjes, do të ketë mbledhje në orët e hershme të mëngjesit. Është po e them, është e paprecedentë, është – e para është fyerje me nevojën emergjente që sot e ka Kosova, është shpërfillje ndaj situatës politike që e kemi, është shpërfillje ndaj mijëra protestuesve të cilët protestojnë tash e 14 net në kryeqytetin e Kosovës”, tha Deliu-Kodra në emisionin “DPT te Fidani” në Klan Kosova.

Deliu-Kodra sqaroi se njoftimi zyrtar në postën elektronike të deputetëve ka ardhur pas orës 15:00, duke shkaktuar habi dhe dyshime brenda grupit parlamentar.

Deputetja theksoi gjithashtu se iniciativa ligjore e PDK-së është përcjellë zyrtarisht nga Kuvendi në Qeveri që nga data 23, duke vënë në dukje se Ministria e Drejtësisë e ka pasur të gjithë hapësirën e nevojshme për ta proceduar me urgjencë.

Artikuj të ngjashëm

September 29, 2026

Gucati bën thirrje për marshin e 1 tetorit: Të mbushet sheshi Skënderbeu

September 29, 2026

Mblidhet kryesia e Aleancës: Ndihma për krerët e UÇK-së në Hagë...

September 29, 2026

Kanosi një avokat, policia arreston të dyshuarin në Ferizaj

September 29, 2026

Emiratet konfirmojnë takimin sekret mes Netanyahut dhe presidentit të Emirateve...

September 29, 2026

Në ditët e fundit të afatit, ish-marinsi amerikan kërkon vëllanë në...

September 27, 2026

Trump refuzon propozimin për rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, Irani thotë...

Lajme të fundit

Gucati bën thirrje për marshin e 1 tetorit: Të mbushet sheshi Skënderbeu

Mblidhet kryesia e Aleancës: Ndihma për krerët e...

Kanosi një avokat, policia arreston të dyshuarin në Ferizaj

Thaçi, Veseli, Krasniqi e Selimi shpallen “Qytetarë Nderi” të Tiranës