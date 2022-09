Qeveria ndan 150 milionë euro – Do të përfitojnë sektori publik, privat, studentët dhe pensionistët Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, në një konferencë të përbashkët me ministrin e Financave, Hekuran Murati, ka prezantuar pakon prej 150 milionë eurove, që kanë paraparë për luftimin e inflacionit. Kurti njoftoi se nga kjo pako do të përfitojnë sektori publik, ai privat, pensionistët dhe studentët. “Për pensionistët ndajmë shumën e përhershme me 100 euro.…