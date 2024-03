“Qeveri pa rezultate, manipulon me shifra” – Hamza për qeverisjen Kurti Kandidati i PDK-së për kryeministër, Bedri Hamza, ka folur për kandidaturën e tij dhe përballjen në zgjedhje me kryetarin e VV-së, Albin Kurtin, i cili është aktualisht kryeministër. Hamza e përmendi fitoren e tij në Komunën e Mitrovicës me mbi 53%, duke u shprehur se ndonëse dallon pushteti, nuk mjafton vetëm që të fitosh zgjedhjet.…