Që nga sot, të gjithë do e vendosni një patate në këpucë, arsyeja do iu “shokojë”

Për të zgjeruar një këpucë, do iu duhet një kombinim i mbushjes së një diçkaje të lagësht.

Një patate është natyrisht shumë më e fortë dhe, njëkohësisht, konsiderohet edhe si ideale për ju kur këpucët janë shumë të ngushta, transmeton lajmi.net.

Atëherë merrni dy patate dhe futini ato në këpucët tuaja. Kjo teknikë ka për qëllim të zgjas pjesën e përparme të këpucëve për t’i dhënë më shumë hapësirë ​​gishtërinjve.

Qëroni patatet dhe mbështillni secilën në një copë letre ose në një copë gazetë.

Gjatë natës, patatet do të thahen dhe do të zgjerojnë këpucët. Përveç kësaj, patatet mund të thithin edhe erë të keqe nga këpucët. Kjo teknikë funksionon veçanërisht mirë me këpucë lëkure.

Nëse keni këpucë të bëra prej pëlhure, mund të jetë pak më e vështirë. Me këpucë pëlhure, era dhe lagështia nga patatja gjithashtu mund të zhyten në pëlhurë, e që kjo nuk është ajo që ju dëshironi. /Lajmi.net/