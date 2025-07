Punë e kryer: Madueke transferohet tek Arsenali, arrihet marrëveshja me Chelsean – e konfirmon Romano

Sipas Romanos, marrëveshja është arritur me Chelsean për një shumë që kalon 50 milionë funte, përfshirë edhe bonuse, transmeton lajmi.net

Madueke e ka pranuar tashmë kontratën pesëvjeçare me Arsenal dhe është gati të kompletojë transferimin.

Kjo lëvizje vjen pasi Arsenal kërkon të forcojë krahët e sulmit për sezonin e ri./lajmi.net/

🚨💣 EXCLUSIVE: Noni Madueke to Arsenal, here we go! Fee agreed in excess of £50m with add-ons included, green light from Chelsea.

Madueke already agreed five year deal at Arsenal days ago and he’s now set to complete the move.

The winger leaves #CFC to join #AFC. pic.twitter.com/Cjeqnlswle

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2025