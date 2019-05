Bebe Rexha publikon me videoklip këngën e re.

Bebe Rexha sot publikoi në versionin audio bashkëpunimin “Call You Mine” me The Chainsmokers, shkruan lajmi.net.

Ndërsa tani, këngëtarja solli edhe videoklipin e kësaj kënge, e cila pritet të ketë sukses ashtu sikurse projektet tjera të saj.

Videoja e këngës në YouTube, nuk është e qasshme në shtetin tonë, megjithatë fansat shqiptarë të Bebe Rexhës mund ta dëgjojnë këngën në versionin audio.

Më poshtë mund ta dëgjoni “Call You Mine” nga Bebe Rexha dhe The Chainsmokers. /Lajmi.net/