Publikohet videoja se çfarë i tha Ronaldo – Pepes gjatë ndeshjes Juve – Porto

“Zonja e Vjetër” fitoi ndeshjen në Torino me rezultat 3 – 2, por rezultati nuk ishte e mjaftushme që t’i kualifikojë në çerekfinale me Porton që kishte fituar ndeshjen e parë me rezultat 2 – 1, transmeton lajmi.net.

Ronaldo u përball me ish-bashkëlojtarin Pepe dhe dështoi të realizoi në të dy ndeshjet.

“Luaj, unë do fitojë. Dhe do jetë me ty në fushë”.

“Do të fitojë dhe do të jesh edhe ti në fushë”, tha ai.

Por, këto fjalë mesa duket nuk u bën realitet, me Porton që preki çerekfinalen, aty ku do përballen me Chelsean./Lajmi.net/