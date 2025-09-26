Publikohet renditja përfundimtare e Topit të Artë, këto ishin pikët e Dembele dhe Yamal

Është publikuar renditja përfundimtare për Topin e Artë, ku është mësuar se për sa pikë Ousmane Dembele e ka mposhtur Lamine Yamalin. Ishte garë e fortë deri në fund mes Ousmane Dembele dhe Lamine Yamal për të fituar Topin e Artë 2025. Në fund triumfoi ylli i PSG-së, teksa janë publikuar edhe vlerësimet përfundimtare. 321…

ShowBiz

26/09/2025 22:49

Është publikuar renditja përfundimtare për Topin e Artë, ku është mësuar se për sa pikë Ousmane Dembele e ka mposhtur Lamine Yamalin.

Ishte garë e fortë deri në fund mes Ousmane Dembele dhe Lamine Yamal për të fituar Topin e Artë 2025.

Në fund triumfoi ylli i PSG-së, teksa janë publikuar edhe vlerësimet përfundimtare.

321 pikë ka qenë diferenca mes Dembeles dhe 18 vjeçarit të Barcelonës, Yamal.

Dembele ka fituar 1380 pikë, kundrejt 1059 të Yamal.

Podiumi u plotësua me mesfushorin portugez të PSG-së Vitinha i cili grumbulloi 703 pikë.

Artikuj të ngjashëm

September 26, 2025

Luizi e ngushëllon Gjestin pas humbjes së vëllait

September 26, 2025

Laert Vasili ngushëllon Gjestin për humbjen e vëllait të tij: Zoti...

Lajme të fundit

Trumpi ia drejton gishtin Melanias pas bisedës tensionuese në helikopter

Kusari: Pezullimi i Dialogut Strategjik u bë për...

Luizi e ngushëllon Gjestin pas humbjes së vëllait

Angazhime të mëdha – KM njofton për një...