Publikohet orari i ndeshjeve të play-offit në Champions League

Sot është hedhur shorti për fazën e play-offit të Champions League.

“Drama” e cila ndodhi ditë më parë do të përsëritet, pasi Benfica dhe Real Madrid do të përballen përsëri mes vete.

Ndeshje tjetë interesante në play-off do të jetë edhe përballja mes dy skuadrave franceze, PSG-së dhe Monacos.

Interesante do të jetë edhe sfida tjetër mes Juventusit dhe Galatasarayt.

UEFA tashmë ka publikuar orarin e plotë, ku ndeshjet e para do të zhvillohen me 17/18 shkurt, derisa ato të kthimit me 24/25 shkurt.

Ndeshjet e para:

17/02: Galatasaray vs Juventus (18:45)

17/02: Monaco vs Paris (21:00)

17/02: Borussia Dortmund vs Atalanta (21:00)

17:02: Benfica vs Real Madrid (21:00)

18/02: Qarabağ vs Newcastle (18:45)

18/02: Club Brugge vs Atlético de Madrid (21:00)

18/02: Bodø/Glimt vs Inter (21:00)

18/02: Olympiacos vs Leverkusen (21:00)

Ndeshjet e dyta:

24/02: Atlético de Madrid vs Club Brugge (18:45)

24/02: Leverkusen vs Olympiacos (21:00)

24/02: Inter vs Bodø/Glimt (21:00)

24/02: Newcastle vs Qarabağ (21:00)

25/02: Atalanta vs Borussia Dortmund (18:45)

25/02: Juventus vs Galatasaray (21:00)

25/02: Paris vs Monaco (21:00)

25/02: Real Madrid vs Benfica (21:00)