​Publikohen pamjet e të dyshuarës, Policia kërkon identifikimin e tij

Policia e Kosovës ka kërkuar bashkëpunimin e qytetarëve për identifikimin e një personi të dyshuar për veprën penale “shpërdorim i pasurisë së huaj” në Mitrovicën e Jugut. Sipas një njoftimi zyrtar, Sektori i Hetimeve në Stacionin Policor Jugu në Mitrovicë, me autorizim nga prokuroria kompetente, është duke zhvilluar hetime lidhur me rastin e ndodhur më…

Lajme

20/04/2026 13:37

Policia e Kosovës ka kërkuar bashkëpunimin e qytetarëve për identifikimin e një personi të dyshuar për veprën penale “shpërdorim i pasurisë së huaj” në Mitrovicën e Jugut.

Sipas një njoftimi zyrtar, Sektori i Hetimeve në Stacionin Policor Jugu në Mitrovicë, me autorizim nga prokuroria kompetente, është duke zhvilluar hetime lidhur me rastin e ndodhur më 31 janar 2026, në sheshin “Mehë Uka”.

Policia ka publikuar fotografi dhe video-sekuenca të personit të dyshuar dhe kërkon nga qytetarët që të ndihmojnë me informacione që mund të çojnë në identifikimin e tij.

Autoritetet bëjnë thirrje që çdo informacion relevant të raportohet në numrat 192 ose 0800 19999, si dhe përmes emailit zyrtar të Policisë së Kosovës.

Artikuj të ngjashëm

April 20, 2026

​U arrestuan për bixhoz e skema piramidale, 19 të dyshuarit paraqiten...

April 20, 2026

Kurti: Miratimi i ligjit për Inovacion dhe Ndërmarrësi, na dërgon drejt...

April 20, 2026

Zogaj: Kurti po e dërgon vendin në zgjedhje, sepse nuk i...

April 20, 2026

Prokuroria ngre aktakuzë ndaj djalit që goditi me sëpatë babain e...

April 19, 2026

Media shtetërore: Teherani nuk ka plane për momentin për të marrë...

April 19, 2026

Tensione në Ngushticën e Hormuzit, anija e kompanisë franceze qëllohet me...

​U arrestuan për bixhoz e skema piramidale, 19...

Kurti: Miratimi i ligjit për Inovacion dhe Ndërmarrësi,...

Zogaj: Kurti po e dërgon vendin në zgjedhje,...

Prokuroria ngre aktakuzë ndaj djalit që goditi me...