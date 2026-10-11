Publikohen fotografitë e të dyshuarit dhe të vrarit në Pogragjë
Një vrasje e rëndë në Pogragjë të Gjilanit ka ndodhur të dielën mbrëma. Dyshohet që babai ka vrarë djalin e tij 29-vjeçar. Akoma nuk dihen motivet, teksa Policia e Kosovës ka konfirmuar rastin. Raportohet se emri i të dyshuarit të arratisur është Remzi Arifi, ndërsa, emri i viktimës është Bajram Arifi. Në media të ndryshme…
Lajme
Një vrasje e rëndë në Pogragjë të Gjilanit ka ndodhur të dielën mbrëma.
Dyshohet që babai ka vrarë djalin e tij 29-vjeçar.
Akoma nuk dihen motivet, teksa Policia e Kosovës ka konfirmuar rastin.
Raportohet se emri i të dyshuarit të arratisur është Remzi Arifi, ndërsa, emri i viktimës është Bajram Arifi. Në media të ndryshme janë publikuar fotografitë e të dyshuarit dhe viktimës.
Foto: Remzi Arifi, i dyshuari për vrasje
Foto: Bajram Arifi, 29-vjeçari i vrarë.