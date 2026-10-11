Publikohen fotografitë e të dyshuarit dhe të vrarit në Pogragjë

Një vrasje e rëndë  në Pogragjë të Gjilanit ka ndodhur të dielën mbrëma. Dyshohet që babai ka vrarë djalin e tij 29-vjeçar. Akoma nuk dihen motivet, teksa Policia e Kosovës ka konfirmuar rastin. Raportohet se emri i të dyshuarit të arratisur është Remzi Arifi, ndërsa, emri i viktimës është Bajram Arifi. Në media të ndryshme…

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11/10/2026 23:55

Një vrasje e rëndë  në Pogragjë të Gjilanit ka ndodhur të dielën mbrëma.

Dyshohet që babai ka vrarë djalin e tij 29-vjeçar.

Akoma nuk dihen motivet, teksa Policia e Kosovës ka konfirmuar rastin.

Raportohet se emri i të dyshuarit të arratisur është Remzi Arifi, ndërsa, emri i viktimës është Bajram Arifi. Në media të ndryshme janë publikuar fotografitë e të dyshuarit dhe viktimës.

Foto: Remzi Arifi, i dyshuari për vrasje

Foto: Bajram Arifi, 29-vjeçari i vrarë.

 

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