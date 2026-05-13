Publikimi i listave për zgjedhjet e 7 qershorit, Gjinali: Listat e hapura pasqyrojnë më së miri vullnetin e qytetarëve
Politologu, Ardit Gjinali, e ka vlerësuar pozitivisht publikimin e listave të kandidatëve për deputetë nga partitë politike për zgjedhjet e 7 qershorit, duke theksuar se sistemi me lista të hapura mbetet forma më efektive për të pasqyruar vullnetin qytetar në Kosovë.
Gjinali, u shpreh se lista e hapur është një risi pozitive që tashmë është konsoliduar si pjesë e sistemit zgjedhor dhe politik në Kosovë.
Gjinali, mes tjerash, u shpreh se Kosova ka dhënë shembuj pozitivë në zgjedhjet e kaluara, ku kandidatë të renditur më poshtë në lista kanë arritur të sigurojnë mandate falë mbështetjes qytetare.
“Për sa i përket listave të partive në secilin prej vështrimeve që mund të ndërmerren duke pasur parasysh katër partitë kryesore, listat përfaqësojnë dhe përcjellin figurat kryesore të partive politike. Sa i përket natyrës së listave mendoj se listat e hapura janë absolutisht një risi pozitive dhe në fund të ditës sistemi zgjedhor e politik në Kosovë tashmë ka krijuar një traditë të konsoliduar të listës së hapur dhe përfaqëson më mirë sesa sistemet tjera. Por, mendoj që listat e hapura janë sistemi më efektiv që përcjell vullnetin qytetarë karshi kandidatëve në partitë përkatëse – nga njëra anë përcjellët mesazhi që partia politike kërkon të përcjell tek elektorati nëpërmjet rendjes dhe Kosova ka përcjell shembullin e mirë që kandidatët në numra që janë dukur jo të favorshëm në renditje – publiku ka treguar qartë përmes vullnetit duke i dërguar ato figura në Kuvendin e Kosovës”, ka thënë Gjinali në Dukagjin.