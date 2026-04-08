PSG fiton pastër në ndeshjen e parë ndaj Liverpoolit

Sport

08/04/2026 23:00

PSG ka shënuar një fitore të rëndësishme në ndeshjen e parë çerekfinale në Ligën e Kampionëve.

Parisienët triumfuan pastër 2:0 në shtëpi ndaj Liverpoolit.

Desire Doue kaloi PSG-në në epërsi në minutën e 11-të të ndeshjes, rezultat me të cilin u mbyll pjesa e parë.

Në minutën e 65-të, Kvaratskhelia shënoi për 2:0 që në fund ishte edhe epilogu i këtij ballafaqimi.

Ndeshja e kthimit do të zhvillohet javën tjetër në “Anfield”, teksa ekipin e drejtuar nga Arne Slot e pret një punë e madhe për ta përmbysur rezultatin.

Artikuj të ngjashëm

April 8, 2026

Cubarsi fytyra tragjike, Atletico fiton pastër në “Camp Nou”

April 8, 2026

Mbrojtja e Barcelonës në ‘gjumë’, Atletico Madrid shënon edhe golin e...

April 8, 2026

Liverpoolit ‘i humb rruga’ – Parisi ia shënon edhe golin e...

April 8, 2026

‘Wow’ çfarë goli, Julian Alvarez realizon nga gjuajtja e lirë

Lajme të fundit

Rritet interesimi i turistëve të huaj për Kosovën,...

Haradinaj: Rreth 360 milionë euro u dërguan vjet në Serbi për blerje rryme

Shahini: Qeveria s’ka guxim të ndërhyjë në akcizë dhe TVSH për naftën

Joseph: Është e mundur që ShBA të largohet...