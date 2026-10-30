Protestuesit nisin të mblidhen tek hyrja kryesore e Qeverisë
Një numër i të rinjve kanë filluar të mblidhen tek hyrja e Qeverisë së Kosovës. Të njëjtit paralajmëruan protestën e sotme pikërisht në kohën kur edhe pritet të nis konferenca e thirrur nga Kryeministri Albin Kurti, për ministrin e Brendshëm Xhelal Sveçla dhe atë të Drejtësisë, Donika Gërvalla. Gërvalla dhe Sveçla pritet që të flasin…
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Një numër i të rinjve kanë filluar të mblidhen tek hyrja e Qeverisë së Kosovës.
Të njëjtit paralajmëruan protestën e sotme pikërisht në kohën kur edhe pritet të nis konferenca e thirrur nga Kryeministri Albin Kurti, për ministrin e Brendshëm Xhelal Sveçla dhe atë të Drejtësisë, Donika Gërvalla.
Gërvalla dhe Sveçla pritet që të flasin për raportin e rastit tragjik të Arlinda Zekaj, e cila u vra mizorisht nga kunati i saj, Albert Sylaj, pas një dhune të ashpër dhe kërcënimeve të shumta si nga ish-burri Jeton Sylaj, po ashtu dhe nga kunati dhe të tjerët./Lajmi.net/