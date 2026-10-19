Protestat në Shqipëri, reagon senatori demokrat i Miçiganit: Autoritetet të shmangin agresionin ndaj protestuesve paqësorë

Senatori amerikan Gary Peters ka reaguar për situatën e tensionuar në Shqipëri, duke u bërë thirrje autoriteteve që të shmangin përdorimin e forcës ndaj protestuesve paqësorë dhe të gjitha palëve të punojnë për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të dhunës. Përmes një postimi në rrjetin social X, Peters shprehet se është thellësisht i shqetësuar për…

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19/10/2026 21:26

Senatori amerikan Gary Peters ka reaguar për situatën e tensionuar në Shqipëri, duke u bërë thirrje autoriteteve që të shmangin përdorimin e forcës ndaj protestuesve paqësorë dhe të gjitha palëve të punojnë për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të dhunës.

Përmes një postimi në rrjetin social X, Peters shprehet se është thellësisht i shqetësuar për zhvillimet e fundit në vend, ndërsa thekson se shqiptarët meritojnë një qeveri që respekton të drejtat themelore dhe shtetin e së drejtës.

Jam thellësisht i shqetësuar për situatën në përshkallëzim në Shqipëri. Autoritetet vendore duhet të përmbahen nga agresioni ndaj protestuesve paqësorë, ndërsa të gjithë ata që ndodhen në terren duhet të punojnë për uljen e tensioneve dhe parandalimin e dhunës së mëtejshme”, shkruan senatori amerikan.

Në postimin e tij, Peters thekson gjithashtu se Miçigani ka një komunitet të madh dhe aktiv shqiptaro-amerikan, për të cilin zhvillimet në Shqipëri janë çështje personale.

“Populli shqiptar meriton një qeveri që respekton të drejtat e tij themelore dhe mbron shtetin e së drejtës. Për këtë arsye, do të vazhdoj të avokoj për paqe dhe drejtësi për të gjithë shqiptarët”, shkruan ai.

Gary Peters është senator amerikan që përfaqëson shtetin e Michiganit në Senatin e SHBA-së që prej vitit 2015. Ai shërben si anëtar i Partisë Demokratike dhe ka mbajtur role të rëndësishme në komisionet e Senatit, përfshirë atë për Sigurinë Kombëtare dhe Çështjet Qeveritare.

 

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