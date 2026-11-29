Protesta në Tiranë, policët tërheqin zvarrë një person
Policia e Shtetit ka shoqëruar në mbrëmje një tjetër protestues të ri gjatë protestës në Tiranë. Disa efektivë të veshur civilë, të shoqëruar nga policë me uniformë, kanë tërhequr zvarrë të riun përgjatë rrugës në prani të qytetarëve. Ende nuk dihen arsyet e shoqërimit të të riut dhe rrethanat që i paraprinë ndërhyrjes së efektivëve.
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Policia e Shtetit ka shoqëruar në mbrëmje një tjetër protestues të ri gjatë protestës në Tiranë.
Disa efektivë të veshur civilë, të shoqëruar nga policë me uniformë, kanë tërhequr zvarrë të riun përgjatë rrugës në prani të qytetarëve.
Ende nuk dihen arsyet e shoqërimit të të riut dhe rrethanat që i paraprinë ndërhyrjes së efektivëve.