Haradinaj kujton lirimin përfundimtar nga Haga 14 vjet më parë: Rroftë UÇK-ja
Ish-kryeministri Ramush Haradinaj ka kujtuar lirimin e tij përfundimtar nga akuzat e Tribunalit të Hagës për krimet në ish-Jugosllavi, 14 vjet më parë. “Liri për çlirimtarët! Rroftë UÇK-ja!”, shkroi ai në një postim në Facebook. “Sot, 14 vjet më parë, u vërtetua pafajësia ime, e Lahi Brahimajt dhe e Idriz Balajt, si dhe pastërtia e…
Lajme
Ish-kryeministri Ramush Haradinaj ka kujtuar lirimin e tij përfundimtar nga akuzat e Tribunalit të Hagës për krimet në ish-Jugosllavi, 14 vjet më parë.
“Liri për çlirimtarët! Rroftë UÇK-ja!”, shkroi ai në një postim në Facebook.
“Sot, 14 vjet më parë, u vërtetua pafajësia ime, e Lahi Brahimajt dhe e Idriz Balajt, si dhe pastërtia e luftës së UÇK-së”, shkroi Haradinaj.