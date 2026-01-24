Protesta në Tiranë përfundoi por tensionet vazhdojnë, deputetët e PD’së përplasën me policët në stacion
Tension në ambientet e Komisariatit nr.1 në Tiranë, ku ndodhen disa protestues të ndaluar gjatë protestës së sotme të opozitës. Deputetet e Partisë Demokratike, mes të cilëve edhe Gazment Bardhi, u përplasën me policinë në ambientet e brendshme të komisariatit, ku janë shoqëruar protestuesit. Brenda ambienteve hynë edhe familjarë të personave që janë ndaluar, kanë…
Lajme
Tension në ambientet e Komisariatit nr.1 në Tiranë, ku ndodhen disa protestues të ndaluar gjatë protestës së sotme të opozitës.
Deputetet e Partisë Demokratike, mes të cilëve edhe Gazment Bardhi, u përplasën me policinë në ambientet e brendshme të komisariatit, ku janë shoqëruar protestuesit.
Brenda ambienteve hynë edhe familjarë të personave që janë ndaluar, kanë hyrë brenda ambienteve të komisariatit.