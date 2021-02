Prona milionëshe, koleksion të veturave e biznese, si do ta ndajnë pasurinë Kim dhe Kanye pas ndarjes?

Kim Kardashian bëri kërkesë për divorc nga burri i saj prej shtatë vjetësh, Kanye West, të premten dhe është në proces të zgjidhjes së marrëveshjes së tyre të pronës, shkruan Daily Mail, transmeton lajmi.net.

Ylli i reality-shout 40-vjeçe dhe burri i saj kanë grumbulluar pasuri ekstreme dhe thuhet se kanë vlerë më shumë se 2 miliardë dollarë në asete të kombinuara.

Një burim gjithashtu konfirmoi për DailyMail të premten se Kim ka bërë kërkesë për divorc. “Ndarja është miqësore dhe nuk ka asnjë dramë”, tha burimi.

Daily Mail sjell një vështrim në fatin e pabesueshëm që Kim mund të luftonte, me Kanyen, 43 vjeç, me një vlerë marramendëse 1.3 miliard dollarë dhe Kim, 40, 900 milionë dollarë.

Çifti sipërmarrës, të cilët kanë katër fëmijë, kanë grumbulluar mbi 100 milionë dollarë në pasuri të patundshme, një koleksion makinash prej 3.9 milionë dollarësh dhe zotërojnë bagëti me vlerë më shumë se 300 mijë dollarë të cilat ata i strehojnë në fermat e tyre në Wyoming.

Kanye kishte reaguar kur “Forbes” e la jashtë listës së tyre vjetore të miliarderëve, duke u thënë atyre: “Ju jeni duke luajtur me mua dhe unë nuk jam duke u përulur dhe nuk do ta bëj më në emër të Jezusit”. Ai pretendon që blera e tij e pasurive të jetë mbi tri miliardë dollarë.

Pasuria e çiftit buron nga karriera muzikore e suksesshme globale e Kanyet, linja e tij e veshjeve ‘Yeezy’ dhe fitimet e Kimit nga rrugëtimi i saj 14 vjeçar në serialin “Keeping Up With The Kardashians”.

Ajo mund të fitojë rreth një milion dollarë për një postim në Instagram, plus që ka ndërmarrje të ndryshme të biznesit, duke përfshirë kompaninë e saj të kozmetikës “KKW Beauty” dhe linjën e veshjeve të të brendshmeve “Skims”.

Tani që Kim ka kërkuar divorcin, cilat asete do të ndajnë?

Pasuria e paluajtshme në vlerë 105 milionë dollarë

Çifti ka një portofol mbresëlënës të pronave që thuhet se tani vlen më shumë se 100 milionë dhe mbase më mbresëlënëse është pallati i tyre me sipërfaqe 15,667 metra katrorë në Hidden Hills, Kaliforni.

Ata e blenë shtëpinë në vitin 2014 për 20 milionë dollarë dhe thuhet se kanë kaluar katër vjet dhe plus 20 milionë dollarë në rinovime para se të transferoheshin përfundimisht në të në vitin 2018. Kris Jenner një herë në Twitter shkroi se shtëpia ishte me vlerë 60 milionë dollarë.

Një burim zbuloi për Page Six në fillim të këtij viti se Kim thuhet se zotëron tokën, por Kanye zotëron shtëpinë aktuale, e cila mund të bëhet një pjesë e diskutueshme e zgjidhjes së divorcit.

“Kim po përpiqet që Kanye t’i kthejë shtëpinë tek ajo, sepse aty qëndrojnë dhe rriten fëmijët. Kjo është shtëpia e tyre. Ajo zotëron të gjithë tokën dhe pjesët fqinje përreth shtëpisë, por Kanye zotëron shtëpinë aktuale. Ata të dy kanë vënë shumë para në rinovimin e saj”, tha burimi.

Rezidenca me katër dhoma gjumi, e cila është 3,900 metra katrorë dhe ndodhet në 1,5 hektarë, përfshin objektet e kuajve. Ende nuk dihet nëse familja do të shkatërrojë strukturat ose do t’i rindërtojë ato.

Në shtator 2019, Kim dhe Kanye blenë një fermë prej 14 milionë dollarë në Wyoming që shtrihej në 1,400 hektarë e cila strehon bagëti me vlerë gati 300 mijë dollarë.

Ai më pas bleu një pronë të dytë, 14,495 milionë dollarë Bighorn Mountain Ranch e cila ndodhet në 6,713 hektarë dhe ndodhet nën 100 milje larg fermës së parë.

Në gusht, u raportua se reperi ka shikuar në një pronë të tretë të Wyoming, duke parë Double Doc Ranch, sipas TMZ.

Karriera milionëshe e Kanye Westit në muzikë

Kanye konsiderohet të jetë një nga artistët më të vlerësuar dhe më të shitur në dy dekadat e fundit.

Ai ka fituar gjithsej 21 çmime Grammy, si dhe çmimin Billboard Artist Achievement Award, tri Brit Awards për Artistin Solo Mashkull Ndërkombëtar më të Mirë dhe Çmimin Vanguard Video Michael Jackson.

Ylli kryesoi në listën e muzikantëve më të paguar të Forbes për vitin 2020 me 170 milionë dollarë, duke e renditur atë si muzikantin më të paguar të vitit.

Koleksioni i veturave në vlerë 3.8 milionë dollarë i çiftit

Reperi i ka shpenzuar 3.8 milionë dollarë në një koleksion veturash për të mos rivalizuar asnjë tjetër.

Lista e tij e veturave përfshin: një Lamborghini Gallardo, i cili varion me çmim nga 180,000 dollarë deri në 209,000 dollarë, një Aston Martin DBS, 1,06 milion dollarë, Mercedes SLR Stirling Moss, një super i rrallë në vlerë 500,00 dollarë, Mercedes SLR McLaren, një Lamborghini Aventador në vlerë 750,000 dollarë i blerë si një dhuratë nga Kim.

Ndërsa Kanye posedon plot vetura ekzotike, Kim preferon modele klasike luksoze, të tilla si Bentley Continental GTC në vlerë 270 mijë dollarë dhe një Rolls-Royce Ghost – asaj i pëlqen t’i personalizojë ato nga Platinum Motorsport.

Seriali 14-vjeçar i familjes Kardashian

Kim fitoi një shumë prej 4.5 milionë dollarësh në sezon si prodhuese ekzekutive dhe yll i serialit “Keeping Up With The Kardashians”, i cili e bëri familjen një emër të famshëm dhe vazhdoi për 20 sezone për 14 vjet.

Familja Kardashian-Jenner tani po zhvillon përmbajtje ndërkombëtare për t’u transmetuar në “Hulu” në Shtetet e Bashkuara.

Bizneset miliona dollarëshe të Kim Kardashian

Forbes vlerëson se pasuria e Kim është 900 milionë dollarë. Në vitin 2014, ajo nisi aplikacionin për lojëra kimike Kim Kardashian: Hollywood dhe fitoi 1.6 milion dollarë në pesë ditët e para pas lëshimit të saj. Në 2015, ajo lëshoi ​​gamën e saj të Kimojis.

Pjesa më e madhe e pasurisë së Kim vjen falë kompanisë së saj KKW Beauty.

Në vitin 2019, linja e produkteve grumbulloi 100 milionë dollarë dhe ajo fitoi 200 milionë dollarë duke shitur 20 përqind të aksioneve të kompanisë tek Coty, e njëjta kompani që bleu markën e Kylie.

Rrobat e saj të formës SKIMS të lansuara më 2019 janë gjithashtu një gjenerues i madh i të ardhurave, duke mbledhur 5 milionë dollarë nga firma VC Imaginary Ventures.

Brendi tre miliardë dollarësh i reperit Kanye West

Sipas Forbes, Yeezy, të cilën Kanye nisi me Nike më 2009 dhe më pas solli në Adidas më 2013, u vlerësua në 3B $ nga Banka e Amerikës në 2019. West është pronari i vetëm i markës.

Marka besohet të ketë shtuar 1.2 miliard dollarë në vlerën personale neto të muzikantit.

Kim ka ndihmuar për t’i dhënë markës që i shton përparësi, duke veshur vazhdimisht modelet së bashku me motrat e saj të famshme.

Në qershor të vitit 2020, Kanye bashkëpunoi me zinxhirin e rrugëve të larta Gap në një marrëveshje prej shumë milionë dollarësh dhe linja pritet të fillojë zyrtarisht më 2021. /Lajmi.net/