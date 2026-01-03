Prokurorja e SHBA-së: Maduro akuzohet në New York për trafik droge dhe armësh
Bota
Prokurorja e Përgjithshme e SHBA-së, Pam Bondi, ka reaguar përmes një postimi në X lidhur me arrestimin e presidentit venezuelian, Nicolas Maduro, dhe gruas së tij pas sulmeve në Karakas.
Bondi theksoi se ndaj Maduros janë ngritur disa akuza, disa prej të cilave lidhen me drogën, të cilën SHBA e cilëson si narko-terrorizëm. Sipas saj, ata do të përballen me zemërimin e plotë të drejtësisë amerikane.
“Nicolas Maduro dhe gruaja e tij, Cilia Flores, janë paditur në Distriktin Jugor të Nju Jorkut. Nicolas Maduro është akuzuar për Konspiracion Narko-Terrorizmi, Konspiracion për Importimin e Kokainës, Posedim të Mitralozit dhe Pajisjeve Shkatërruese, dhe Konspiracion për Posedimin e Mitralozit dhe Pajisjeve Shkatërruese kundër Shteteve të Bashkuara.
Ata së shpejti do të përballen me zemërimin e plotë të drejtësisë amerikane në tokën amerikane, në gjykatat amerikane. Në emër të gjithë Departamentit të Drejtësisë së SHBA-së, do të doja të falënderoja Presidentin Trump që pati guximin të kërkonte llogaridhënie në emër të Popullit Amerikan, dhe një falënderim të madh për ushtrinë tonë të guximshme që kreu misionin e pabesueshëm dhe shumë të suksesshëm për të kapur këta dy trafikantë të dyshuar ndërkombëtarë të drogës”, shkruan ajo.