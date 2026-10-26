Prokuroria Speciale ngre aktakuzë ndaj Stefan Raduloviq, mori pjesë në sulmin terrorist të Banjskës
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka dorëzuar në Gjykatën Themelore në Prishtinë aktakuzë ndaj të pandehurit S.R., për veprat penale “Kryerja e veprës terroriste” dhe “Veprat e rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës”. Sipas aktakuzës, më 24.09.2023, në fshatin Banjskë të Komunës së Zveçanit, i pandehuri S.R., së bashku me…
Lajme
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka dorëzuar në Gjykatën Themelore në Prishtinë aktakuzë ndaj të pandehurit S.R., për veprat penale “Kryerja e veprës terroriste” dhe “Veprat e rënda kundër rendit kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës”.
Sipas aktakuzës, më 24.09.2023, në fshatin Banjskë të Komunës së Zveçanit, i pandehuri S.R., së bashku me të pandehurit e tjerë të përfshirë në aktakuzën e ngritur më 11 shtator 2024, ka marrë pjesë në sulmin ndaj zyrtarëve të Policisë së Kosovës, si pjesë e një grupi terrorist të strukturuar dhe të armatosur rëndë.
Si pasojë e sulmit, ka humbur jetën rreshteri i Policisë së Kosovës, A.B., ndërsa një zyrtar policor është plagosur dhe disa të tjerë janë lënduar.
Sipas aktakuzës, qëllimi i grupit ishte destabilizimi i strukturave themelore kushtetuese të Republikës së Kosovës dhe shkëputja e pjesës veriore të territorit të saj, me synimin për t’ia bashkuar atë Republikës së Serbisë.
Kjo aktakuzë paraqet vazhdim të procedurës penale në rastin “Banjska”, në të cilin Prokuroria Speciale, më 11 shtator 2024, kishte ngritur aktakuzë ndaj 45 të pandehurve.
Ndaj të pandehurit S.R. është në fuqi masa e paraburgimit. /Lajmi.net/