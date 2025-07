Prokuroria për hetimin ndaj tenderëve për ndërtimin e dy urave mbi lumin Ibër: Roli ynë është të veprojm kur ekzistojnë dyshime për keqpërdorim të fondeve publike

PS-ja ka sqaruar se nuk është organ vendimmarrës për projekte infrastrukturore dhe se roli i saj është të veprojë vetëm në bazë të ligjeve në fuqi në rastet kur dyshohet për keqpërdorim të fondeve publike, transmeton lajmi.net.

Në komunikatën e saj, Prokuroria Speciale bën të ditur se përmes pesë prokurorëve të angazhuar aktualisht janë duke u trajtuar rreth 2 mijë kontrata njëburimore dhe se në rastin konkret ka autorizuar Policinë e Kosovës për të ndërmarrë veprimet hetimore, me qëllim të verifikimit të rregullsisë së procedurave për ndërtimin e urave.

Hetimi, siç theksohet, nuk ka të bëjë me kundërshtimin e projektit, por me sigurimin që procedurat ligjore janë respektuar dhe se resurset publike po administrohen në mënyrë të ligjshme.

Komunikata e plotë:

Bazuar në këtë, Prokuroria Speciale ka autorizuar Policinë e Kosovës të ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore me qëllim të konstatimit të drejtë të gjendjes faktike për të gjitha dyshimet lidhur me rastin, në përputhje me Kodin e Procedurës Penale.