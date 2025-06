Projekti “Golden Eco” i Fondacionit Frutex dhe Golden Eagle vazhdon me sukses – Për dy muaj 50 mijë kg material riciklues i grumbulluar Projekti “Golden Eco” i Fondacionit Frutex & Golden Eagle vazhdon me sukses! Falë bashkëpunimit të ngushtë me qytetarët dhe bizneset lokale, për vetëm dy muaj kemi arritur rezultate mbresëlënëse: 50,000 kg material riciklues të grumbulluar Siguruar: • 60 kontejnerë plastikë (120 litra) • 20 kontejnerë metalikë (1000 litra) Në muajt në vijim, nga të ardhurat e grumbullimit të materialeve ricikluese, do të sigurojmë material shkollor për 500 nxënës. ⸻ Falënderime të veçanta: Stafit të Golden Eco…