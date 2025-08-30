Probleme për Manchester United – Jadon Sancho ende s’është larguar
Sport
Jadon Sancho mund të mbetet pjesë e Manchester United deri në mbylljen e afatit kalimtar.
Disa klube po bisedojnë me përfaqësuesit e tij për një huazim, transmeton lajmi.net.
Roma ka bërë shumë përpjekje për ta marrë, por Sancho dëshiron të shikojë edhe mundësi të tjera. Një transferim te Roma nuk përjashtohet plotësisht.
Gjithashtu, ka interesim edhe nga klube në Turqi dhe Arabinë Saudite, ku afatet kalimtare mbyllen më 11 dhe 10 shtator./lajmi.net/