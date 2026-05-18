Kjo është gjendja shëndetësore e policit të plagosur në Shqipëri
Një polic i moshës 20-vjeçare është plagosur sot në Berat dhe i njëjti është dërguar në Spitalin e Traumat për trajtim mjekësor.
Abcnews.al bën të ditur se polici Arsen Toska po merr trajtimin e nevojshëm mjekësor dhe po i kryhen të gjitha ekzaminimet, ndërsa mjekët thonë se ai ende nuk konsiderohet jashtë rrezikut për jetën.
Policia ka arrestuar të dyshuarin, një 45-vjeçar, i cili është konfliktuar me punonjësin e policies, ku gjatë konfliktit i ka marrë armën e shërbimit dhe e ka plagosur.