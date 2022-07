Prizren/ Kërkohet paraburgim kundër katër të pandehurve për rastin e grabitjes në market

Sipas kërkesës së prokurorisë, me datë 12.06.2022 rreth orës 21:35 në rrugën “Besim Shala” në Prizren, saktësisht në një market pronë e të dëmtuarit G.B., nga fshati Hoqë e Qytetit, në bashkëkryerje përmes armës, përdorimit të forcës dhe kanosjes serioze për të sulmuar jetën apo trupin e personit tjetër – të dëmtuarave Y.B., dhe F.V., (punëtore të marketit në fjalë), me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore, në atë mënyrë që futen në market, me ç’rast i pandehuri S.K., ia drejton armën e zjarrit – pistoletën punëtoreve të marketit, derisa i pandehuri G.P., së bashku me të pandehurit L.B., dhe D.S., shfrytëzojnë momentin e volitshëm, me ç’rast arrijnë t’i marrin nga arka e marketit shumën e parave prej 600 euro (gjashtëqind euro) dhe largohen nga vendi i ngjarjes në drejtim të rrugës së Nashecit.

Në këtë mënyrë në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale “Grabitja” nga neni 317 paragrafi 3 lidhur me paragrafin 1 dhe nenin 31 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK)./Lajmi.net/