Prishtina prinë me numrin e rasteve aktive me COVID-19

Kryeqyteti është radhitur i pari për nga numri i rasteve aktive me COVID-19. Prishtina aktualisht ka 1 mijë e 572 raste aktive, ndërsa pas saj vjen Komuna e Ferizajt me 721 të infektuar aktiv.

Sipas të dhënave të IKSHPK-së, Prishtina ka mbi dyfish më shumë të infektuar sesa Ferizaji.

Në vendin e tretë të qyteteve me më shumë raste aktive me Koronavirus, vjen Komuna e Gjilanit me 687 të infektuar aktiv, ndërsa pastaj vijnë Gjakova (572 raste) dhe Peja (538).

Ndërkaq, komuna që ka regjistruar më së paku raste është ajo e Junikut, me 19 të infektuar aktiv.