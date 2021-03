Prince Harry shihet për herë të parë që nga intervista e bujshme me Oprah Winfrey

Princi Harry është parë në publik për herë të parë që kur intervista e tij me Oprah Winfrey dy javë më parë la lidhjen e tij me Familjen Mbretërore të varur në një fije, shkruan Daily Mail.

Duka i Sussex la gruan e tij Meghan dhe djalin Archie në rezidencën e tyre prej 10 milionë funta dhe doli në rrugë me një biçikletë elektrike të shtrenjtë e ndjekur nga një ekip sigurie në një 4×4 ndërsa ai pedali përmes Montecito, California, transmeton lajmi.net.

Harry, i veshur me New Balance, një mbulesë me kapuç, pantallona të gjera Adidas, kapelë bejsbolli, syze dielli dhe maskë të shoqatës së veteranëve të shoqatës së veteranëve, dukej serioz ndërsa po kalonte trafikun në LA ndërsa intervista me Oprah vazhdonte të bëhej tituj në të gjithë globin.

Princi u pa duke lëvizur në një korsie biçikletash elektrike, duke u kthyer majtas në një rrugë anësore ndërsa trafiku vinte në radhë pas tij. Ai nuk kishte veshur një kaskë mbrojtëse – sipas ligjit të shtetit kalifornian, vetëm personat nën 18 vjeç kërkohet të mbajnë një të tillë.

Ndërsa ai shëtitej, 5,400 milje larg në Britani, vëllai i tij William dhe gruaja e tij Kate, vazhduan detyrat e tyre mbretërore pasi burime pranë Pallatit potencuan se Mbretëresha është ‘e trishtuar por jo e zemëruar’ – por është zotuar privatisht se do të qëndrojë pranë Harry-t.

Sot William regjistroi një mesazh të veçantë për Comic Relief në BBC One në Mbretërinë e Bashkuar, për të falënderuar publikun britanik për bujarinë e tyre gjatë pandemisë COVID-19.

Ajo erdhi gjithashtu pasi Princi Philip, 99 vjeç, u largua nga spitali në Londër pas një qëndrimi njëmujor për t’u ribashkuar me Mbretëreshën në Kalanë Windsor.

Duka dhe Dukesha e Sussex-it kanë këmbëngulur që intervista dy-orëshe me Oprah Winfreyn do të ishte ‘fjala e tyre e fundit’ mbi vendimin e tyre për t’u larguar si mbretërorë të vijës së parë të frontit, megjithëse miqtë e tyre në media përfshirë Gayle King kanë ndihmuar në dhënien e një komenti të rrjedhshëm./Lajmi.net/