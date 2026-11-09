Presidenti italian i mbledh në Presidencë kryetarët e arbëreshëve në Itali, aty edhe Begaj: Takim i veçantë e domethënës

Presidenti i Italisë, Sergio Mattarella, i ka pritur sot në Presidencë në Romë presidentin e Shqipërisë, Bajram Begajn dhe kryetarët e komunave të komuniteteve arbëreshe në Itali. Begaj njftoi për takimin, duke e falënderuar Mattarellan që e mundësoi këtë. “Faleminderit, President Sergio Mattarella, për takimin e veçantë dhe shumë domethënës sot në Pallatin Quirinale, me…

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09/11/2026 16:44

Presidenti i Italisë, Sergio Mattarella, i ka pritur sot në Presidencë në Romë presidentin e Shqipërisë, Bajram Begajn dhe kryetarët e komunave të komuniteteve arbëreshe në Itali.

Begaj njftoi për takimin, duke e falënderuar Mattarellan që e mundësoi këtë.

“Faleminderit, President Sergio Mattarella, për takimin e veçantë dhe shumë domethënës sot në Pallatin Quirinale, me kryetarët e komunave të komunitetit arbëresh në Itali!”, shkroi ai në një postim në Facebook e X.

Begaj tha se ky takim konfirmoi se lidhja Shqipëri – Itali është “e fortë njerëzore”, e rrënjosur në histori.

“Një takim që dëshmoi se miqësia mes Shqipërisë dhe Italisë nuk është vetëm një marrëdhënie mes dy vendeve aleate dhe partnere strategjike, por një lidhje e fortë njerëzore, në themel të së cilës është historia e mrekullueshme dhe e rrallë e arbëreshëve”.

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