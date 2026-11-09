Deklarata e Pavarësisë largohet nga vendi i saj në Presidencë, në vend të saj vendoset një punim me filigran

Fotografitë e fundit të publikuara nga Presidenca kanë zbuluar ndryshime në hapësirën ku më parë ishte e vendosur Deklarata e Pavarësisë së Kosovës. Presidentja Justina Shiroka Pula duket se ka vendosur që në vend të Deklaratës të vendoset një punim me filigran. Ndryshime janë vërejtur edhe në pozicionimin e fotografisë së presidentit historik Ibrahim Rugova,…

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09/11/2026 16:39

Fotografitë e fundit të publikuara nga Presidenca kanë zbuluar ndryshime në hapësirën ku më parë ishte e vendosur Deklarata e Pavarësisë së Kosovës.

Presidentja Justina Shiroka Pula duket se ka vendosur që në vend të Deklaratës të vendoset një punim me filigran.

Ndryshime janë vërejtur edhe në pozicionimin e fotografisë së presidentit historik Ibrahim Rugova, e cila nuk ndodhet më në vendin e mëparshëm, por është zhvendosur anash.

Deri më tani, nuk ka ndonjë sqarim zyrtar nga Presidenca lidhur me arsyet e këtyre ndryshimeve dhe vendimin për largimin e Deklaratës së Pavarësisë nga hapësira ku ishte ekspozuar më parë.

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