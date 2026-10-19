Presidenti i Malit të Zi vjen sot në Kosovë, Policia njofton për masat e marra me qëllim sigurinë

Presidenti i Malit të Zi në Kosovë, Jakov Milatoviq sot do të qëndrojë në Kosovë. Në lidhje me këtë, Policia e Kosovës ka njoftuar se do të marrë masat e sigurisë dhe do të kujdeset për rregullimin e trafikut, gjatë kohës së lëvizjes së eskortës dhe kohës së qëndrimit të tij në Kosovë. “Për të mundësuar…

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19/10/2026 11:36

Presidenti i Malit të Zi në Kosovë, Jakov Milatoviq sot do të qëndrojë në Kosovë.

Në lidhje me këtë, Policia e Kosovës ka njoftuar se do të marrë masat e sigurisë dhe do të kujdeset për rregullimin e trafikut, gjatë kohës së lëvizjes së eskortës dhe kohës së qëndrimit të tij në Kosovë.

“Për të mundësuar qarkullim të lirë të eskortës, sipas itinerarit të lëvizjes, nga pika kufitare Kullë –Pejë, si dhe zhvillimin e aktiviteteve sipas agjendës zyrtare të vizitës në rajonin e Pejës, Policia e Kosovës, sipas nevojës, do të bëjë ndërprerje të përkohshme të qarkullimit të trafikut (në intervale të shkurtra kohore) të disa segmenteve rrugore (ku pritet të kalojë eskorta), ku edhe mund të ketë riorientim të trafikut në rrugë alternative. Policia e Kosovës kërkon mirëkuptim të plotë nga ana e qytetarëve dhe pjesëmarrësve në trafik”, ka njoftuar Policia. /Lajmi.net/

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