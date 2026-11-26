Kryetari i Fushë Kosovës kërkon dorëheqjen e drejtorit e gjimnazit “Hivzi Sylejmanit” dhe t’i shqiptohet vërejtje të gjithë personelit të shkollës
Kryetari i Fushë Kosovës, Valon Prebreza ka bërë një kërkesë të pazakontë. Prebreza në fjalimin e tij, në manifestimin e 28 Nëntorit, ka kërkuar dorëheqjen e drejtori të gjimnazit “Hivzi Sylejmani” dhe gjithë personelit të shkollës t’i shqiptohet vërejtje, transmeton lajmi.net. Kryetari i komunës pretendon se drejtori i gjimnazit dhe personeli i kësaj shkolle e…
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Kryetari i Fushë Kosovës, Valon Prebreza ka bërë një kërkesë të pazakontë.
Prebreza në fjalimin e tij, në manifestimin e 28 Nëntorit, ka kërkuar dorëheqjen e drejtori të gjimnazit “Hivzi Sylejmani” dhe gjithë personelit të shkollës t’i shqiptohet vërejtje, transmeton lajmi.net.
Kryetari i komunës pretendon se drejtori i gjimnazit dhe personeli i kësaj shkolle e kanë bojkotuar qëllimisht manifestimin e organizuar nga komuna.
Më poshtë e keni fjalimin, ku kërkohet dorëheqja e drejtori të gjimnazit: